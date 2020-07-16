Авіакомпанія LOT запустила напрям Варшава – Львів: хто може ним скористатися
Авіаперевізник LOT анонсував рейси у напрямку Варшава – Львів – Варшава. Однак ними можуть скористатися лише деякі категорії пасажирів. Через пандемію коронавірусу ці польоти наразі недоступні туристам.
Компанія LOT запустила авіасполучення між Львовом та Варшавою, повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Через пандемію COVID-19 ці рейси поки недоступні туристам,
– заявив міністр.
Хто може скористатися напрямком
- іноземці;
- дипломати;
- громадяни України з посвідченнями на проживання в ЄС;
- українці з робочими контрактами;
- громадяни України, які подорожують транзитом.
Криклій також висловив сподівання, що незабаром напрямок стане доступним і для українців, які подорожують з метою туризму.
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Куди можуть подорожувати українці: основне
- Наразі Україна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу всередині держави.
- Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу.
- Однак для громадян України відкриті кордони 25 країн. Водночас на територію ЄС можна в’їжджати деяким категоріям українців.
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