Авіаперевізник LOT анонсував рейси у напрямку Варшава – Львів – Варшава. Однак ними можуть скористатися лише деякі категорії пасажирів. Через пандемію коронавірусу ці польоти наразі недоступні туристам.

Компанія LOT запустила авіасполучення між Львовом та Варшавою, повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Через пандемію COVID-19 ці рейси поки недоступні туристам,

– заявив міністр.

Хто може скористатися напрямком

іноземці;

дипломати;

громадяни України з посвідченнями на проживання в ЄС;

українці з робочими контрактами;

громадяни України, які подорожують транзитом.

Криклій також висловив сподівання, що незабаром напрямок стане доступним і для українців, які подорожують з метою туризму.

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Куди можуть подорожувати українці: основне

Наразі Україна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу всередині держави.

Тому українці не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу.

Однак для громадян України відкриті кордони 25 країн. Водночас на територію ЄС можна в’їжджати деяким категоріям українців.



Куди можуть мандрувати українці станом на 14 липня / Інфографіка 24 каналу