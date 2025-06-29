"Шансів не було": у ПвК "Захід" розповіли про загибель пілота винищувача F-16 Максима Устименка

Відбиваючи повітряну ворожу атаку у ніч проти 29 червня загинув пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Під час атаки противника він збив 7 ударних БпЛА типу "Шахед".

Що саме спричинило ушкодження літака і загибель льотчика, з'ясує розслідування. Про це у четвер, 3 липня, розповів заступник командувача повітряного командування "Захід", бригадний генерал Олег Захарчук під час церемонії прощання з загиблим пілотом, інформує Суспільне, пише 24 Канал.

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Загибель Максима Устименка

Захарчук розповів, що тієї ночі, щоб відбити російську повітряну атаку військ, задіяли усі вогневі засоби: зенітно-ракетні війська, ППО, вертольоти, літаки F-16.

"Чому, як правило, гинуть найкращі? Бо саме вони виконують найскладніші завдання. На той момент – лівобережна частина України була буквально вкрита "Шахедами". Їх було дуже багато", – сказав Олег Захарчук.

Заступник командувача повітряного командування "Захід" зазначив, що якби у Максима Устименка був хоча б один шанс вижити у тій надзвичайно складній повітряній ситуацій, він би обов'язково ним би скористався як грамотний і талановитий пілот.

Але, на жаль, виникла така ситуація, що шансу не було. Відвернути літак, який вже мав пошкодження, від населеного пункту і продовжувати керувати цим літаком – це дуже важка справа. Але пілот це виконав. Він дійсно Герой,

– підкреслив Захарчук.

Нагадаємо, що відбиваючи масований повітряний напад противника у ніч проти 29 червня, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив 7 повітряних цілей.

В Генштабі повідомляли, що під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. "Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!", – наголосили там.