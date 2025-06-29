У Києві прощаються з загиблим пілотом, Героєм України Максимом Устименком
- У Києві прощаються з пілотом Максимом Устименком, який загинув 29 червня під час відбиття російського масованого обстрілу.
- Устименко відвів пошкоджений F-16 від населеного пункту, знищив 7 ворожих цілей, і був посмертно нагороджений званням Героя України.
Герой України пілот Максим Устименко загинув 29 червня під час відбиття російського масованого обстрілу. У четвер, 3 липня, у Києві відбувається прощання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Прощання з пілотом Максимом Устименком
У столиці 3 липня прощаються з пілотом Максимом Устименком, який загинув 29 червня під час повітряного бою. Він відвів пошкоджений F-16 від населеного пункту, ціною власного життя.
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Церемонія відбувається в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Прощання з полеглим пілотом / Фото Суспільного
Під час бою в повітрі Устименко застосував увесь наявний арсенал бортового озброєння та знищив 7 ворожих повітряних цілей.
Церемонія прощання з Максимом Устименком / Фото Яни Сірак / hromadske
Президент України присвоїв звання Героя України Максиму Устименку посмертно. Також у льотчика залишився 4-річний син.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого героя. Світла пам'ять воїну!