У Києві прощаються з загиблим пілотом, Героєм України Максимом Устименком

Герой України пілот Максим Устименко загинув 29 червня під час відбиття російського масованого обстрілу. У четвер, 3 липня, у Києві відбувається прощання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Хлопець зі сталі, у якого залишився син: що відомо про загиблого пілота F-16 Максима Устименка

Прощання з пілотом Максимом Устименком

У столиці 3 липня прощаються з пілотом Максимом Устименком, який загинув 29 червня під час повітряного бою. Він відвів пошкоджений F-16 від населеного пункту, ціною власного життя.

Героя України Максима Устименка проводжають в останню путь: дивіться відео

Церемонія відбувається в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Прощання з полеглим пілотом / Фото Суспільного

Під час бою в повітрі Устименко застосував увесь наявний арсенал бортового озброєння та знищив 7 ворожих повітряних цілей.

Церемонія прощання з Максимом Устименком / Фото Яни Сірак / hromadske

Президент України присвоїв звання Героя України Максиму Устименку посмертно. Також у льотчика залишився 4-річний син.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого героя. Світла пам'ять воїну!