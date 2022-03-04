Льотчика, якого взяли в полон окупанти, використовуватимуть як пропаганду
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Український льотчик катапультувався після атаки ворожої ракати. Російським вбивцям вдалось взяти його в полон.
У Збройних силах заявили, що росіяни застосували брутальну тактику пропаганди як у 2014 році. Під тиском та загрозою розправи військовий дав інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО.
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Повертатимуть пілота додому
Також полоненого змусили говорити про те, куди Україні не слід іти. Він сказав про необхідність дружби з "братнім" народом. Це відео поширюватимуть всі російські пропагандисти.
Льотчик – наш, зі славної 299 бригади тактичної авіації. Слова – ні,
– наголосили у ЗСУ.
Командування Повітряних Сил запевнило, що не має сумнівів в патріотизмі та мужності пілота. Він за кілька днів успішно виконував бойові завдання та захищав Україну від російських загарбників. У ЗСУ повідомили, що зроблять все можливе, щоб повернути льотчика додому.
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