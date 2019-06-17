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      Лоукостер Ryanair відкрив новий регулярний рейс до Польщі

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      Лоукостер Ryanair збільшив кількість рейсів до Польщі
      Лоукостер Ryanair збільшив кількість рейсів до Польщі / crowe.ie

      Авіакомпанія-лоукостер Ryanair збільшив кількість своїх рейсів з України до Польщі. Відтепер розпочато польоти з Харкова у Краків.

      Вже відбувся перший такий рейс, повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків".

      Рейс з Харкова до Кракова літатиме щотижня по понеділках і п'ятницях.

      Читайте також: Чому українцям дешевше літати за кордон, аніж по Україні

      Вартість квитка стартуватиме від 12 євро в одну сторону. 

      Окрім того, як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, лоукостер Ryanair відкриє нові рейси і в Одесі з 19 червня.

      Що відомо про авіакомпанію Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, головний офіс компанії й сьогодні розташований в ірландському Дубліні. У 2018 році лоукостер офіційно почав працювати в Україні. Загалом літаки Ryanair здійснюють рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Новини Польщі авіація Ryanair
      Джерело: 24 канал
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