Лоукостер Ryanair відкрив новий регулярний рейс до Польщі

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair збільшив кількість своїх рейсів з України до Польщі. Відтепер розпочато польоти з Харкова у Краків.

Вже відбувся перший такий рейс, повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків".

Рейс з Харкова до Кракова літатиме щотижня по понеділках і п'ятницях.

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Вартість квитка стартуватиме від 12 євро в одну сторону.

Окрім того, як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, лоукостер Ryanair відкриє нові рейси і в Одесі з 19 червня.

Що відомо про авіакомпанію Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, головний офіс компанії й сьогодні розташований в ірландському Дубліні. У 2018 році лоукостер офіційно почав працювати в Україні. Загалом літаки Ryanair здійснюють рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко.