Мав пропозицію: Лубінець розповів, навіщо йому телефонував Єрмак після звільнення з ОП

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Андрій Єрмак телефонував йому із пропозицією співпраці – це було вже після звільнення посадовця з ОП.

Відповідну заяву Лубінець зробив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Що Єрмак пропонував Лубінцю?

Дмитро Лубінець розповів, що Єрмак зв'язався з ним уже як адвокат та керівник комітету із захисту прав військовослужбовців при Національній асоціації адвокатів України.

Під час телефонної розмови екскерівник ОП заявив, що займається захистом прав людей, які постраждали від війни, та запропонував налагодити співпрацю.

Він (Єрмак, – 24 Канал) зателефонував, сказав, що зараз він як адвокат займається, зокрема, захистом прав постраждалих від російської агресії, і запропонував співпрацю… Є різні категорії: є цивільні, є військові, є ветерани, які, на його думку, потребують додаткової допомоги з боку адвокатської спільноти,

– сказав омбудсмен.

Зокрема, йшлося про підписання меморандуму.

Однак Лубінець відмовився від цієї пропозиції: він пояснив, що в цьому не було необхідності.

Я вважаю, що якщо я підписую меморандум з додатковим інструментарієм захисту прав людини, то я автоматично не справляюся зі своєю роботою,

– підсумував він.

Окрім цього, Дмитро Лубінець спростував, що зобов’язаний Єрмаку своєю посадою та зазначив, що його кандидатуру запропонував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, 11 травня антикорупційні органи НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака і того ж вечора вручили йому підозру.

Справу екскерівника ОП кваліфікували за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Ідеться про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великому розмірі.

Вже за кілька днів Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Вранці 18 травня Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.