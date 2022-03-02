У Лубнах повітряна тривога
2 березня 2022 , 15:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Луніна
У Лубнах Полтавської області лунають сирени. У місті оголосили повітряну тривогу.
Усім мешканцям міста слід негайно заховатися в укритті. Перебувайте там поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
Важливо Від початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 2000 мирних українців
Наразі виходити зі сховища – небезпечно. Дочекайтеся на офіційне повідомлення про скасування тривоги.
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