У Лубнах повітряна тривога

У Лубнах Полтавської області лунають сирени. У місті оголосили повітряну тривогу.

Усім мешканцям міста слід негайно заховатися в укритті. Перебувайте там поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

Важливо Від початку повномасштабного вторгнення загинули вже понад 2000 мирних українців

Наразі виходити зі сховища – небезпечно. Дочекайтеся на офіційне повідомлення про скасування тривоги.

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