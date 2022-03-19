Lufthansa та KLM не пускають росіян на свої рейси з транзитом в Європі

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та нідерландська KLM не пускають росіян на рейси зі Стамбула з транзитом у Європі.

Про масові відмови у посадці на борт повідомляють російські пасажири, які купили квитки зі Стамбула з пересадкою у європейських містах.

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Зокрема, є повідомлення про недопуск на рейси зі Стамбула в Мексику з пересадкою в Амстердамі, в Домінікану з пересадкою у Франкфурті.

Так, на одному з форумів аеропорту Франкфурт-на-Майні росіянин написав, що купив квиток на рейс авіакомпанії Lufthansa Стамбул – Канкун з трансфером у Франкфурті 3 березня. Проте полетіти йому не вдалося.

У Стамбулі не зареєстрували на рейс аргументуючи тим, що немає шенгену. У квитку на цей рахунок позначок немає. Мабуть, заборона через політику Росії,

– написав росіянин.

Нагадаємо, що практично відразу після початку війни свої рейси у Росії скасувала низка авіакомпаній: польська LOT, британська British Airways, нідерландська KLM, німецька Lufthansa, французька Air France, фінська Finnair, угорська Wizz Air і багато інших. Також країни ЄС, Канада, США та інші країни закрили своє небо для російських літаків.

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