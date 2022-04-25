На Луганщині – чергова спроба евакуації з Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Рубіжного

Сьогодні, 25 квітня, на Луганщині відбуватиметься евакуація місцевих мешканців з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної, Рубіжного.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає місцевих обов’язково евакуюватися. Адже окупанти можуть насильно депортувати в Росію.

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Ситуація в деяких містах складна

Наразі окупанти майже безперервно обстрілюють Попасну та Рубіжне. Більшість місцевих вже залишилися без даху над головою – росіяни буквально зруйнували домівки людей.

Евакуюватися звідти складно, але можливо. Українська влада це робитиме, попри усі ризики.

Кожного разу евакуація звідти – подія, сповнена героїзму окремих людей. Але допоки ми не врятуємо всіх, в кого є таке бажання, не зупинимося. Ризикуватимемо, втрачатимемо транспорт – втім, ще і ще повертатимемося за земляками, – зазначив Сергій Гайдай.

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