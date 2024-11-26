Троє окупантів доїхали до пекла, а відомий колаборант у лікарні: на Луганщині дрон уразив авто

FPV-дрон у Луганській області покарав окупантів. Українські бійці влучили в автівку, де їхали окупанти та місцевий колаборант.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Луганської ОВА Артема Лисогора.

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Що відомо про дрон відплати на Луганщині

​В районі Новокраснянки автомобіль "Нива", де їхало четверо окупантів, наздогнав український дрон. У результаті ДТП троє чоловіків вже "доїхали" до пекла. Ще один, найцікавіший пасажир, був доправлений до реанімації у Луганську. Ним виявився місцевий колаборант, син фігуранта бази "Миротворця" та просто зрадника батьківщини Миколи Черепні, Олег. Микола Черепня до війни проживав у Рубіжному, а після початку допомагав своїм новим господарям руйнувати власне місто. За відданість справі Олегові Черепні дали "тепленьке місце" в окупаційній адміністрації на Кремінщині – він став "єдіноросом",

– написав Артем Лисогор.

Глава ОВА висловив упевненість: і Олег, і Микола Черепня будуть відповідати перед українською Фемідою. Звісно, якщо Олег ще виживе після "аварії".

"Буду максимально задоволений, якщо дізнаюсь, що дрон, який спричинив цю "ДТП" на Кремінщині, був переданий нашими громадами", – підсумував Лисогор.