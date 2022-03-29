На Луганщині лікарка-акушерка зазнала поранення, коли приймала пологи

Лікарка-акушерка зазнала поранення на Луганщині, коли приймала пологи. Уламки скла їй пронизало спину.

Лікарка не вагаючись захистила маму та малюка собою. Про це повідомив Сергій Гайдай 29 березня. Подія сталася ще минулого тижня.

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Людина виконувала свій професійний обов’язок під ворожим обстрілом, і не вагаючись, собою закрила майбутню маму та її малюка,

– розповідає Гайдай.



Лікарка-акушерка врятувала матір з дитиною / Фото Сергій Гайдая

Зараз на Луганщині працюють два пологових стаціонари: Сєвєродонецька та Лисичанська міські багатопрофільні лікарні.

Через невпинні обстріли міст вирішили розгорнути тимчасовий пологовий стаціонар на базі Кремінської багатопрофільної лікарні. У ньому вже народився хлопчик.

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