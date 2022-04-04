На Луганщині окупанти вбили волонтерів, які роздавали гуманітарну допомогу

У Новодружеську на Луганщині ворожі війська вбили двох волонтерів. Вони в той час роздавали людям гуманітарну допомогу.

Окупанти відкрили вогонь по Новодружеську 3 квітня. Це був мінометний обстріл, повідомляє голова Луганської ОВА.

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Волонтери розносили їжу та необхідні речі кожного дня. Завжди їм вдавалося добратися до місця збору та виконати роботу.

Однак 3 квітня ситуація змінилася. У двох волонтерів прилетіла міна.

Одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам'ять,

– пише Гайдай.

До слова, через постійні ворожі обстріли за добу 3 квітня на Луганщині сталося займання двох багатоповерхівок в Сєвєродонецьку. Полум'ям охопило кілька приватних будинків в Новодружеську.

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