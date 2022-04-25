На Луганщині окупанти на Великдень втретє влучили в нафтопереробний завод

На Великдень на Луганщині російські загарбники зруйнували сім будинків та втретє влучили в нафтопереробний завод.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, у святкову неділю уся область була під ворожими обстрілами. Найбільше постраждали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське та Лисичанськ, де ворог влучив у нафтопереробний завод вже втретє. Інформація про наслідки ще перевіряється.

Обстріли на Великдень – ознака "русского міра"

У православне свято у квартиру прилітає снаряд – від православного. Це ознака "руського миру" – вбивати та руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки,

– розповів про деталі обстрілів Гайдай.

Зокрема у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки, у Сєвєродонецьку – багатоповерхівка та господарчі споруди, у Рубіжному та Гірському – будинки.

Наслідки обстрілів на Луганщині на Великдень / фото з телеграму Сергія Гайдая

Відомо, що декілька автомобілів, зокрема вантажних, через обстріли потрапили в ДТП або загорілись.

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