"Література, що пропагує нацизм": окупанти на Луганщині розпочали війну з дитячими коміксами

На Луганщині окупанти почали "воювати" з українськими книгами. Зі шкіл та бібліотек вилучають книги за нібито "пропаганду нацизму". Загарбники навіть борються з дитячим коміксом.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. На окупованій територій області окупанти створили "прокуратури", які замість питань захисту мирного населення від мародерств та злочинів вирішили боротися з книгами та коміксами.

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окупанти вилучають комікс "Пригоди Микити"

Черговою жертвою російських окупантів став дитячий комікс "Пригоди Микити", який випустили у 2018 році за підтримки Луганської ОДА. Його головною ідеєю є комунікація з дітьми на тему збройної агресії росії.

Комікс оповідає історію хлопчика Микити, який став жертвою війни на Донбасі. Його батьків викрали, тому бійці ЗСУ дали йому притулок. Військовим хлопчик розповідав про те, як його село страждало від обстрілів.

Згодом, згідно з сюжетом, Микита потрапляє в епіцентр бойових дій, де побачив, як відважно борються наші воїни біля Новотошківського та Кримського. окупанти вважають цей комікс пропагандою "нацизму, націоналізму та фашизму".

Коміксні пригоди Микитки закінчуються щасливо, та, на жаль, триває війна в Україні. Тож, не дивно, що правдиву дитячу розповідь про свої злочини рашисти вважають загрозою,

– підкреслив Гайдай.



Комікс "Пригоди Микити", з яким борються окупанти / Фото з телеграму Сергія Гайдая

росіяни вилучили сотні тисяч книг

Сергій Гайдай зазначив, що російські окупанти й бойовики вже вилучили понад 100 тисяч примірників різних книг, які вважають "шкідливими". Крім того, працівникам культури та освіти погрожують за зберігання заборонених ними видань.

Нацисти палили «шкідливі» книги з 1933-го, рашисти так само творять культурний геноцид сьогодні. Поет Генріх Гейне ще у 1821 році писав: "Там, де спалюють книжки, урешті-решт спалюють і людей",

– зазначив Гайдай.

Дії окупантів голова ОВА назвав культурним геноцидом і наголосив, що за це росія відповідатиме так само як і за інші свої військові злочини.

окупанти можуть готувати провокації

Активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому видно, як окупанти на тимчасово окупованій території Луганщини переміщують ракетні комплекси "Точка У".

Саме за допомогою цих комплексів окупанти 8 квітня завдали удару по вокзалі в Краматорську, де сотні людей чекали на евакуаційний рейс. Унаслідок трагедії загинули 52 людей, ще 100 зазнали поранень.

Водночас окупанти нахабно брехали про те, що "Точки У" в них на озброєнні немає. Тому переміщення ракетних комплексів зараз може означати можливу підготовку до нових провокацій та атак.

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