Шпиталі на Луганщині переповнені окупантами: на таку кількість не вистачає медперсоналу

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. На Луганщині вони масово грабують місцеві оселі.

За інформацією Луганської ОВА, у регіоні переповнені лікарні з російськими окупантами. Зазначають, що їм не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу.

Варте уваги Антисанітарія та сирість біля Сватового – Кремінної: росіяни скаржаться на непрохідну лінію

Окупанти грабують помешкання місцевих

Ще три цивільні лікарні передані на потреби бойовиків, у Сєвєродонецьку під виглядом заміни системи опалення грабують квартири.

Про це повідомляють самі ж мешканці окупованого Сєвєродонецька. Вони розповідають, що під виглядом ремонтних робіт росіяни зламують їхні квартири – як порожні, так і заселені.

В одному із відомих випадків людина, що залишилася в окупації, виявила вирізані двері на момент її відсутності.

Разом із елементами системи опалення, подекуди зовсім новими, в людей зникають особисті речі. Радіатори ріжуть разом із трубами під стелю. Обіцяють до кінця лютого встановити сучасні.

В деяких будинках, де відбуваються ці диво-ремонти, потребує відновлення дах, відсутні вікна у багатьох квартирах тощо. Але батареї – найцінніше,

– зазначають в ОВА.

Через значні втрати загарбники продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі.

Росіяни скаржаться на антисанітарію

Аналітики інституту вивчення війни наголошують, що російські вояки мають погані умови на лінії Сватове – Кремінна. Там також зазначають, що російські солдати, дислоковані поблизу Сватового, вони страждають від захворювань, пов’язаних із поганою гігієною та ненаданням першої допомоги в холодних і польових умовах.

Також там додали, що південна частина лінії Сватове – Кремінна "непрохідна" через багнюку та туман.

За останню добу на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва.