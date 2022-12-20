Шпиталі на Луганщині переповнені окупантами: на таку кількість не вистачає медперсоналу
Джерело:Луганська ОВА
Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. На Луганщині вони масово грабують місцеві оселі.
За інформацією Луганської ОВА, у регіоні переповнені лікарні з російськими окупантами. Зазначають, що їм не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу.
Варте уваги Антисанітарія та сирість біля Сватового – Кремінної: росіяни скаржаться на непрохідну лінію
Окупанти грабують помешкання місцевих
Ще три цивільні лікарні передані на потреби бойовиків, у Сєвєродонецьку під виглядом заміни системи опалення грабують квартири.
Про це повідомляють самі ж мешканці окупованого Сєвєродонецька. Вони розповідають, що під виглядом ремонтних робіт росіяни зламують їхні квартири – як порожні, так і заселені.
В одному із відомих випадків людина, що залишилася в окупації, виявила вирізані двері на момент її відсутності.
Разом із елементами системи опалення, подекуди зовсім новими, в людей зникають особисті речі. Радіатори ріжуть разом із трубами під стелю. Обіцяють до кінця лютого встановити сучасні.
В деяких будинках, де відбуваються ці диво-ремонти, потребує відновлення дах, відсутні вікна у багатьох квартирах тощо. Але батареї – найцінніше,
– зазначають в ОВА.
Через значні втрати загарбники продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі.
Росіяни скаржаться на антисанітарію
- Аналітики інституту вивчення війни наголошують, що російські вояки мають погані умови на лінії Сватове – Кремінна. Там також зазначають, що російські солдати, дислоковані поблизу Сватового, вони страждають від захворювань, пов’язаних із поганою гігієною та ненаданням першої допомоги в холодних і польових умовах.
- Також там додали, що південна частина лінії Сватове – Кремінна "непрохідна" через багнюку та туман.