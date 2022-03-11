На Луганщині поширюють фейк про відключення світла
11 березня 2022 , 22:18Читать новость на русском
Джерело:телеграм Луганської ОДА
В мережі почалась ширитись інформація, що нібито на Луганщині планується планове виключення світло. У Луганській ОДА спростували назвали це фейком.
У телеграм-каналі Луганської ОДА повідомили, що в області не планується ніяких "планових" знеструмлень, а інформація, яка ширилась мережею – фейк.
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Не вірте недостовірній інформації щодо відключень світла за якимсь планом та у визначений час! Це фейк! Ніяких "планових" знеструмлень не буде!
– повідомили у Луганській ОДА.
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