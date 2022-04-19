На Луганщині працюють лише 2 лікарні, важких хворих возять в іншу область, – Гайдай

Луганська область стала епіцентром бойових дій, медичні заклади перебувають під постійними обстрілами або вже зруйновані. Пацієнтів можуть приймати лише дві лікарні, решті доводиться їздити лікуватись в інші регіони.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що зараз працюють лікарні у Лисичанську та Сєвєродонецьку, вони забезпечені всім необхідним.

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Обстріли виводять з ладу медичний транспорт

Ми надали їм додаткові автомобілі швидкої допомоги. Адже зараз автомобілі – це розхідний матеріал. Будь-який обстріл може вивести з ладу дуже багато техніки,

– розповів Гайдай.

Про запас на Луганщині тримають кілька автомобілів швидкої, також назбирали пального. Попри це, всіх важких хворих намагаються вивозити в сусідні області здебільшого, це – Дніпропетровщина.

Завдання лікарів у Лисичанську та Сєвєродонецьку – стабілізувати хворих та поранених перед перевезенням.

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