На Луганщині працюють лише 2 лікарні, важких хворих возять в іншу область, – Гайдай
Джерело:UkraineMediaCentre Kyiv
Луганська область стала епіцентром бойових дій, медичні заклади перебувають під постійними обстрілами або вже зруйновані. Пацієнтів можуть приймати лише дві лікарні, решті доводиться їздити лікуватись в інші регіони.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що зараз працюють лікарні у Лисичанську та Сєвєродонецьку, вони забезпечені всім необхідним.
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Обстріли виводять з ладу медичний транспорт
Ми надали їм додаткові автомобілі швидкої допомоги. Адже зараз автомобілі – це розхідний матеріал. Будь-який обстріл може вивести з ладу дуже багато техніки,
– розповів Гайдай.
Про запас на Луганщині тримають кілька автомобілів швидкої, також назбирали пального. Попри це, всіх важких хворих намагаються вивозити в сусідні області здебільшого, це – Дніпропетровщина.
Завдання лікарів у Лисичанську та Сєвєродонецьку – стабілізувати хворих та поранених перед перевезенням.Зверніть увагу! За словами Гайдая, росіяни пішли у наступ на Донбасі протягом останньої доби. Вони хочуть повністю окупувати Донеччину та Луганщину до Великодня. Проте, переконаний голова ОВА, їм цього зробити не вдасться.
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