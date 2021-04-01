На Луганщині пройшли навчання танкових резервів ЗСУ: фото

У механізованій бригаді імені князя Романа Великого відбулися навчання танкових резервів. Військові вдосконалювали майстерність у контрнаступі.

У штабі зазначили, що танкові підрозділи відповідно до Мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та вже тривалий час не беруть участі у бойових діях.

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Танкісти провели навчання

За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш у район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі.

Під час розвідки боєм, "панцирники" визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли той "засвітився", у бій вступили основні сили танкового резерву.

Умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, щоразу отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою блискавично відреагували – відійшли, аби знайти слабке місце в обороні ворога, і повернути втрачені позиції.

Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний.

Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники, адже загрози слід очікувати не тільки з землі, а й з повітря. Злагодженого потужного вогневого натиску українських сил ворог не витримав.

Ми постійно підтримуємо бойову готовність нашого підрозділу, тренуємо особовий склад діяти у реальній бойовій обстановці і практикуємо проведення занять на незнайомій місцевості,

– зазначив керівник занять.

На Луганщині відбулися навчання танкових резервів / Фото пресслужби ООС