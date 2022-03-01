На Луганщині росіяни розкинули міни у вигляді коробок з сірниками

Цинізм російських загарбників вразає. Вони створили міни у вигляді сірникових коробок та розкидають по місту.

Мешканців області закликали бути максимально обережними через дії окупантів. Їх застерігають від того, аби піднімати коробки від сірників на вулицях.

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Не підіймайте з землі сірникові коробки синього кольору – це міни. Будьте обережними,

– застерігають в Луганській ОДА.

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