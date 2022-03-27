На Луганщині розбомбили 11 будинків, біля Лисичанська влучили у станцію швидкої, школу і склади

Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Вороги розбомбили 11 будинків, а також влучили у станцію швидкої допомоги, школу та склади.

Як розповідає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, українські військові продовжують вибивати окупантів з Рубіжного та Попасної. Водночас російські найманці продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру.

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Окупанти пошкодили будинки, а також розстріляли свої позиції

Так, у деяких районах Рубіжного та Попасної тривають вуличні бої. Відомо, що в Попасній, з допомогою артилерії російські найманці хотіли здійснити штурм, але їм це не вдалося. Ба більше, вони мінометним вогнем обстріляли власні ж позиції.

Також відомо, що окупанти пошкодили 3 багатоповерхівки, а також 8 приватних будинків у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Крім того, у Лисичанську під обстріл потрапила школа, а у Сєвєродонецьку – інфраструктура швидкої допомоги та два оптові склади.

На щастя, обійшлося без жертв. Від дій окупантів постраждали двоє людей, ще чотирьох вдалося врятувати з-під завалів.

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