На Луганщині військові ООС знищили російські танки та забрали зброю
26 лютого 2022 , 20:13Читать новость на русском
Джерело:пресцентр ООС
Українські військовослужбовці тримають оборону в Луганській області. Станом на 20 годину знищили кілька танків.
Про це повідомили у пресслужбі Операції об'єднаних сил 26 лютого. Російські окупанти продовжують втрачати людей і озброєння.
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За попередньою інформацією, вдалося знищити 2 російські танки та бойову машину піхоти.
Окрім цього, українські захисники захопили 3 протитанкові гармати МТ-12.
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