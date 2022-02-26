На Луганщині військові ООС знищили російські танки та забрали зброю

Українські військовослужбовці тримають оборону в Луганській області. Станом на 20 годину знищили кілька танків.

Про це повідомили у пресслужбі Операції об'єднаних сил 26 лютого. Російські окупанти продовжують втрачати людей і озброєння.

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За попередньою інформацією, вдалося знищити 2 російські танки та бойову машину піхоти.

Окрім цього, українські захисники захопили 3 протитанкові гармати МТ-12.





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