На Луганщині ворог атакував позиції прикордонників дронами-камікадзе

На Луганщині росіяни атакували позиції українських прикордонників дронами-камікадзе. захисники не постраждали, а ось дрон – вщент.

Дрон знищили пострілом

Про це повідомили прикордонники та опублікували фото знищеного літального об'єкта.

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Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції,

– йдеться у повідомленні.

Захисники повідомляють, що через декілька хвилин після знищення, їх позиції атакував ще один дрон-камікадзе. На той час поруч не було військовослужбовців. Ніхто з прикордонників не постраждав.

Прикордонники знищили ворожий дрон-камікадзе / Фото Держприкордонслужба

Що таке дрон-камікадзе

Це роботизовані розумні бомби, які мають двигун, камери, системи наведення та боєголовку. Їх можна запрограмувати на самостійну атаку об'єктів, які перебувають за багато кілометрів, вони можуть баражувати навколо цілей, поки не настане слушний момент для удару.

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