З Луганщини за добу вдалося евакуювати 600 людей
Джерело:ДСНС України
Луганська область перебуває під постійним обстрілом окупантів. Попри це тільки 26-го березня з-під обстрілів ворога вдалося врятувати ще 600 людей.
Рятувальники вивезли людей з інтернату
Про евакуацію жителів Луганщини повідомили в ДСНС. Там заявили, що 26-го березня вдалося евакуювати близько 600 мешканців Луганщини.
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Повідомляється, що рятувальникам вдалося вивезти людей з інтернату у смт Нижнє. Більше там немає нікого.
Вчора вдалося евакуювати близько 600 мешканців Луганщини. Зокрема, вивезли всіх людей з інтернату у смт Нижнє Гірської громади – більше там немає нікого – всі в безпеці,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що 27-го березня на Луганщині вже евакуювали 275 осіб:
- 155 – з Рубіжного;
- 120 – з Лисичанська.
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