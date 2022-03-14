На Луганщині заборонили вивозити пальне за межі області

14 березня 2022 , 15:06
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

На Луганщині підприємцям, які торгують пальним, заборонили вивозити його за межі області. Відповідне розпорядження діє з 14 березня.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Мовиться про бензин марок А-92 та А-95, дизельне паливо й скраплений газ для автомобілів.

Розпорядження є обов'язковим до виконання,
– наголосив голова ОВА.

Контролювати дотримання обмежень доручено Нацполіції та підрозділам Збройних Сил України й Нацгвардії, які розміщені на території Луганщини. 

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Автор: Тетяна Кійовська