На Луганщині ЗСУ ліквідували відомого бойовика Мішу "Чечена"

Бойовик Михайло Кіщик очолював один з козачих батальйонів псевдореспублік. Він 8 років воював проти суверенітету України.

Кіщик мав позивний "Міша Чечен". Його ліквідували у бою поблизу Кремінної, що на Луганщині.

До теми Іде битва за Донбас, удар по лікарні в Маріуполі: основне за 55 день війни

"Важкі новини з фронтів. Загинув патріот ЛНР, підполковник Михайло Кіщик ("Міша Чечен")", – написали в фейковому уряді тимчасово окупованих територій.

Зазначили, що Кіщик та інші терористи потрапили в оточення біля Кремінної.

Мародер і контрабандист

Підрозділ "Міші Чечена" був відомий завдяки мародерству, яке вчиняв на зайнятих землях. Коли у 2016 році ситуація на Донеччині та Луганщині стала стабільнішою, Кіщика став одним з організаторів сірих схем постачання контрабанди через лінію фронту.

Зверніть увагу – героїчний вчинок українського солдата: дивіться відео