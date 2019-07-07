Письмо из Луганска: жизнь полна ярких красок – то взрыв, то Лолита...

Официально объявлено, что к нам приезжают Лолита и Денис Клявер. Да и вообще, праздники у нас каждую неделю – День молодежи, День семьи, День легкой промышленности, а там День города, День шахтера... В общем, жизнь бьет ключом.

Все вокруг шутят, что дешевле не разбирать сцену – праздники настолько часто, что сцена должна у нас быть стационарной. А жители центра города сетуют на то, что улицы утратят лоск и былую престижность – подъезды "намочены" во время городских гуляний, центр вечно перекрыт, шумно, грязно, бутылки и слишком много людей. А если человек – не фанат таких громких концертов? Все равно он сполна получает лужи под подъездами, шум и бутылки.

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Знакомый сетует: "На Лолиту уже никто не идет в России, вот ее и командировали к нам, как и всех". Я спрашиваю: какое она имеет отношение ко Дню любви, семьи и верности? Разве она образчик семьи или верности? Уж кто-кто, но точно не она. Последний муж, который по счету у нее из мужей? Странный выбор, конечно, прислать ее на этот праздник. Хотя все как всегда – к нам делегируют тех, кто вышел в тираж в России.

Семенович и прочие, которых мы в принципе знаем, но песен которых вспомнить не можем. Главное ведь, чтобы весело и бесплатно. Если в городе в июле окажется гость, то он уверует в то, что мы живем счастливо и очень весело – громкие праздники у нас каждую неделю.

Говорят, человеку для счастья нужны хлеб и зрелища. Со вторым все точно сложилось – бесплатными зрелищами нас балуют регулярно. Пару дней назад в центре города раздался взрыв: на крыше многоэтажки взорвался баллон с газом, никто не пострадал. Но это было так страшно! Кто-то рядом без купюр сказал: "Нужно давать деру, мы же в центре". А потом шли и плакали девочки – сильно испугались. Мы тоже испугались, потому что сразу было не понять, что это, а за первым взрывом мог быть и второй. Жизнь полна ярких красок – то взрыв, то Лолита... Это Луганск, в котором все построено на контрастах. Если кто-то думает, что живет плохо, он просто давно не бывал на городских праздниках и таких вот концертах, где всегда многолюдно, шумно и весело.

Кстати, детям до 3-х лет перестали давать ежемесячно гуманитарку – мы явно стали жить лучше. И еще, невидимо, но поменялось многое: урезали бюджетные места, ввели гарантийные письма с обязательной отработкой после обучения на бюджете. Жизнь потихоньку меняется.

Сдвиги часто невидимы и почти неощутимы для непосвященных. Все ведется к тому, что мы стали здесь жить лучше, стабильнее. Война почти сошла на нет. Люди активно ездят отдыхать по профсоюзным путевкам, что показывают нам с телеэкрана.

Ну да, и еще к нам приезжает Лолита. А это уже величина, имя, знаменитость. Если кто-то раньше шутил, что к нам отпускают только тех, кого не жаль, то сейчас утерли нос всем – звезд такой величины у нас еще не было. Поэтому мы привычно собираемся на очередной концерт, чтобы поверить и воочию убедиться, что жить мы стали намного лучше.

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