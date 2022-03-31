Луганська "Чорнобаївка": ЗСУ розбили летовище, з якого росіяни бомбардували мирні міста

На Донеччині та Луганщині збройні сили Росії спільно з підрозділами 1-го і 2-го армійських корпусів псевдореспублік намагаються створити передумови для виходу на адміністративні кордони областей. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Запеклі бої в Луганській області точаться поблизу міст Попасна і Рубіжне. Відповідно саме по цих містах, а також по Лисичанську й Сєвєродонецьку, постійно наносяться авіаційні та ракетні удари з боку окупаційних військ. У результаті ворожих обстрілів 30 – 31 березня в Луганській області горить школа, нафтове сховище, десятки будинків, загинуло 2 особи, поранено 2 дитини.

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ЗСУ працюють

Натомість я хотів би заспокоїти українців: ЗСУ дають гідну відсіч на Луганському напрямку. На Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 5 ворожих атак. Наші воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.

Наведу ексклюзивну інформацію власне з окупованого Луганська:

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", територія летовища Луганського аеропорту використовувалася російськими окупаційними військами, як база накопичення важкої бронетехніки й місце базування гелікоптерів ЗС РФ. Варто зазначити, що саме з території летовища здійснювались ракетно-бомбові удари по житлових кварталах Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

Крім того, аналітичним відділом ГІ "Права Справа" були зафіксовані місця накопичення важкої бронетехніки окупантів поблизу міста Попасна.

Інформація місцевих джерел "Права Справа", про місця базування російських гелікоптерів і важкої бронетехніки була передана представникам українського розвідтовариства. За отриманими координатами, ЗСУ нанесли ракетний і артилерійський удари.

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ЗСУ накрили вогнем окупантів

За наявною інформацією, яка наразі перевіряється, внаслідок ракетного удару по летовищу Луганського аеродрому знищено та пошкоджено два гелікоптери збройних сил Росії та близько десяти одиниць важкої бронетехніки окупантів. І є значні втрати серед особового і складу окупаційних військ. Поблизу міста Попасна Збройні Сили України накрили вогнем величезне скупчення ворожої техніки й окупантів.

Окупанти змушені були визнати факт ракетного удару з боку ЗСУ. За інформацією російських ЗМІ, "українські війська випустили ракету з комплексу "Точка-У" по Луганську. Обстріл було здійснено о 5:25 за московським часом 30 березня із Сєвєродонецька." Представники окупаційної адміністрації псевдореспубліки заявили про загоряння бензовозу та автоцистерни з паливом і загибель "військовослужбовця 2-го АК ЛНР".

Варто зауважити, що перші повідомлення російських і місцевих ЗМІ заперечували факт знищення військової техніки й особового складу окупаційних військ.

Українські воїни захищають країну / Фото ЗСУ

Примітно, що в цей же день в російських ЗМІ були опубліковані коментарі т.зв. "військових експертів", які намагалися пояснити успішні ракетні удари ЗСУ "складністю перехоплення "Точки-У".

Слава Україні!

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