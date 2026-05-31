Луганщина під контролем дронів Третього армійського корпусу

Бійці батальйону БпЛА 3 ОШБр завдали ударів по логістиці росіян на тимчасово окупованій Луганщині. Українські захисники також знищили бронетехніку та склади боєприпасів ворога.

Про це повідомили в Третьому армійському корпусі.

Як українські військові знищували росіян на ТОТ Луганщини?

У ході операції бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади завдали ударів по окупантах. Українські БпЛА дісталися до КПП "Ізварине", яке розташоване за понад 205 кілометрів углиб тимчасово окупованої території.

Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу,

– заявив командир Андрій Білецький.

Росіяни раніше заявляли, про нібито повне захоплення Луганської області, але згодом ЗСУ оголосили про проведення операції з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині.

Операцію спланував та очолив військовий з позивним "Схід" – уродженець Луганщини та командир взводу ударних БпЛА.