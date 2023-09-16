Окупанти на бензовозі переїхали на смерть жінку в Луганську: моторошні кадри

У тимчасово окупованому Луганську військовий бензовоз збив на смерть жінку. Після наїзду на пішохода водій бензовозу окупантів навіть не зупинився.

У мережі опублікували кадри моторошного наїзду, ймовірно, російського бензовоза на жінку, пише 24 Канал. Як свідчать кадри з камер відеоспостереження, трагічний інцидент стався на пішохідному переході.

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Військовий бензовоз проїхав на червоне світло

Після наїзду на жінку винуватець трагедії навіть не зупинився, а продовжив рух. З опублікованих кадрів можна припустити, що автомобіль проїхав на червоне світло світлофора.

Повідомляється, що жінка, яку збив автомобіль, загинула на місці. Про особу водія або його затримання нічого не відомо. ДТП сталася 12 вересня.

. З етичних міркувань 24 Канал не може показати відео трагічного ДТП. Водночас відео доступне за цим посиланням

У Луганську окупанти переїхали жінку / Скриншот відео

Також слід звернути, що після ДТП тіло жінки тривалий час продовжувало перебувати на перехресті. Як свідчать камери спостереження, повз тіло жінки проїхала ще одна вантажівка, яка схожа на військову. Решта автомобілів та перехожих теж не поспішали принаймні спробувати надати допомогу жінці.

Зазначимо, що раніше попагандистський військкор та "біограф" загиблого ватажка проросійських бойовиків Мотороли – Геннадій Дубовой – відправився вслід за своїм об'єктом обожнювання. У самому центрі Донецька його на смерть збила автівка.

ДТП сталася вдень 11 вересня. Мемуарист Мотороли опинився під колесами авто, яким керували нетверезі російські військові.

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