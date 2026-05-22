Після візиту до Китаю Путін підняв ставки: до чого тут Лукашенко і Білорусь

Путін після поїздки до Китаю знову намагається показати, що готовий і далі піднімати ставки у війні. Одним із сигналів стали нові дії на території Білорусі, які мають не лише військовий, а й політичний сенс.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці кроки адресовані одразу кільком сторонам. Вони показують і спробу Кремля міцніше прив'язати Лукашенка до себе, і те, в якому становищі Путін повернувся після візиту до Пекіна.

Дивіться також Тепер облігації в юанях: що сталося після візиту Путіна в Китай

Лукашенка знову прив'язують до російської агресії

Краєв вважає, що Путін давно намагається зробити Лукашенка таким самим співучасником війни, як і сам Кремль. Він свідомо підштовхує білоруського диктатора до кроків, після яких той уже не зможе відмежуватися від російської агресії й сказати, що залишався осторонь.

Нагадаємо! 20 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядала сценарії додаткових нападів на Україну з напрямку Білорусь – Брянська область, насамперед на Чернігівсько-Київський напрямок. Після цього він доручив посилити захист півночі, підготувати превентивні кроки щодо Білорусі й окремих частин Росії та активізувати дипломатичну роботу.

За його словами, Лукашенко роками уникав прямого входження у війну проти України й, наскільки міг, відмахувався навіть від тих форматів, які ще сильніше затягували б його в російську орбіту. Саме тому нинішні тренування на території Білорусі він розглядає як спробу показати всім, що Лукашенко так само винний і так само є частиною цієї агресії.

Путін давно намагається Лукашенка в класичній мафіозній манері забруднити кров'ю. Коли людина вступає в організовану злочинну організацію, вона має бути винна так само, як і всі,

– пояснив Краєв.

Для Москви така поведінка не нова, щоразу, коли Росії пропонують переговори або дають зрозуміти, що час шукати політичний вихід, Кремль починає демонструвати показову непоступливість і готовність до ще жорсткішого сценарію.

Поїздка Путіна до Китаю і нові сигнали Кремля

Ці дії Кремля збіглися з поверненням Путіна з Китаю, і це для нього був не найпростіший візит. Війна Росії проти України досі вигідна Пекіну, бо вона послаблює Захід, змушує його витрачати гроші й ресурси та показує, наскільки різними бувають позиції США і європейських країн, але що довше це триває, то більш ризикованою така історія стає вже для самого Китаю.

Краєв пояснив навіщо Путін знову підвищує ставки через Білорусь: дивіться відео

Пекіну так само не потрібна Росія, яка вийде з війни надто сильною, як і Росія, що програє. Тому Китай намагається взяти максимум вигоди, вибиває для себе кращі умови й змушує Москву платити за можливість виграти ще трохи часу.

Китаю це вигідно, але чим далі це йде, тим більш ризиковано для Китаю це стає і тим більш токсично для Китаю це стає,

– підкреслив Краєв.

Кремлю у відповідь треба показати, що він не збирається знижувати ставки ні для Сі Цзіньпіна, ні для європейців, які знову говорять про переговори, ні для Дональда Трампа, який теж згадував про потребу їх відновити.

Важливо! Під час дводенного візиту Володимира Путіна до Китаю Москва не отримала прориву в ключових для себе питаннях, зокрема щодо "Сили Сибіру-2" і ширшої економічної підтримки. Роман Безсмертний зазначив, що Пекін не був зацікавлений ні в поразці, ні в перемозі Росії, а натомість зберігав її у дедалі глибшій залежності від Китаю.

Звідси і стара російська тактика: у відповідь на розмови про домовленості Москва демонструє готовність до подальшої ескалації, а територію Білорусі використовує як ще один майданчик для цього сигналу.

Путінському режиму треба показати, що він готовий йти до кінця, бо в момент, коли москалям пропонуєш переговори, вони мають показати ядерку,

– зазначив Краєв.

Він нагадав, що таку модель Кремль використовував і раніше. Під час кожного нового раунду перемовин Москва або проводить навчання зі звичайним озброєнням, або тестує ядерний компонент, а тепер для цього ще й використовує територію Білорусі як додатковий майданчик для шантажу.

До слова! З 18 по 21 травня 2026 року Білорусь була майданчиком для російських ядерних навчань, після яких знову заговорили про передислокацію боєголовок до неядерної країни. Павло Латушко застеріг, що словам Лукашенка про вступ у війну лише у разі нападу вірити не можна, бо привід для ескалації можуть створити самі російські спецслужби.

Таким способом Кремль знову просуває ту саму думку: якщо хтось не пристане на його умови, Росія покаже, що готова до подальшої ескалації. І тепер для цього використовується ще й білоруський майданчик, щоб Лукашенко не мав простору для окремої гри із Заходом.

Що відомо про загрозу з боку Білорусі

21 травня 2026 року Олександр Лукашенко приїхав до ракетної бригади в Осиповичському районі, де йому показали роботу "Іскандер-М" і сценарій умовного ядерного удару.