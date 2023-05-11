Лукашенка могли отруїти 9 травня в Москві, – ЗМІ

Самопроголошеного президента Білорусі могли отруїти у Москві 9 травня. Адже Лукашенко не прийшов на сніданок разом з лідерами інших країн, які приїхали до російського диктатора на парад.

Також Лукашенка, на відміну від решти лідерів, привезли до Могили невідомого солдата в Олександрівському саду. Самопроголошеному лідеру навіть було важко поставити квіти разом з іншими.

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Лукашенка могли отруїти в Москві

Білоруський політолог Дмитро Болкунець припустив, що, можливо, Лукашенка отруїли, адже він не зміг пройти й 300 кроків біля Путіна.

Журналісти зняли кадри, на яких помітно, як Алєксандр Лукашенко міг просити Путіна не йти з усіма в Олександрійський сад, а поїхати на авто. Також, ймовірно, потім він просить співробітника російської служби безпеки відвезти його до могили невідомого солдата.

Варто зазначити, що від Червоної площі до саду орієнтовно 850 метрів.

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Видання зазначає, що Путін та інші лідери дочекались Лукашенка і разом пішли ставити квіти.

Потім представник Мінська дещо незграбно прогулювався поруч із 70-річним главою Кремля, який зовні здавався здоровим. Судячи з усього, йому було важко нахилитися разом з іншими лідерами та покласти квіти до могили невідомого солдата,

– зазначили журналісти.

Після цього Лукашенко пропустив неофіційний сніданок у Путіна та вирушив в аеропорт, щоб летіти назад до Мінська, ймовірно, у супроводі машини швидкої.

Ба більше, журналісти помітили, що в самопроголошеного президента Білорусі на правій руці була пов'язка.

Забинтована рука Лукашенка / Фото з білоруських ЗМІ