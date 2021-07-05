И, надо сказать, обсудили очень даже хорошо, ведь не прошло и полгода, а Александр Лукашенко разродился очередной порцией фейков и крайне неадекватных решений. В первую очередь, речь идет о закрытии границы с Украиной, о которой заикнулся Александр Лукашенко, а во вторую, обвинениями Украины в поддержке неких беларусских "отрядов самообороны" и отправке им оружия и боеприпасов.
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На собрании в честь Дня Независимости, состоявшемся 2 июля, Александр Лукашенко сообщил о вскрытии неких "спящих" террористических ячеек, которые якобы курировали Литва, Польша, США, Украина и Германия. Причем основным "боевым резервом" этих "отрядов самообороны" Лукашенко назвал одноименный Telegram-канал у которого администратором чата являлся, невероятно, но бывший гражданин России, а ныне проживающий в Германии некий де Хоффман, а модератором группы, гражданин РФ некий Дудников…
Согласитесь, что-то в этом свитере не вяжется?
Некую террористическую группу в Беларуси курируют Литва, Польша, США, Украина и Германия, а управлением и администрированием занимаются россияне?
Но для пущей убедительности беларусские пропагандисты, в настоящее время работающие под чутким руководством своих российских коллег, представили видео некоего покушения на распространителя фейков и манипуляций, журналиста и ведущего Григория Азаренко. Причем невероятно, но для покушения использовался пистолет, который привезли с Украины!
Причем, как видно из видео, которое до неприличия выдает халтурную инсценировку, видно, что контакт был близкий настолько, что и пистолетом можно было не пользоваться. Шило в печень и прощай. Но нет… пистолет везли аж из Украины!
Как бы там ни было, а правительству Украины сейчас, на мой взгляд, следует действовать по двум направлениям:
- Первое – это поиск поставщиков, способных заменить те поставки товаров и сырья, которые идут из Беларуси в нашу страну. Начиная от нефти и нефтепродуктов, которые являются превалирующими в беларусском импорте, вплоть до техники. Все это заменимо и не является критическим для Украины импортом, который никто кроме Беларуси не сможет осуществить.
- Второе – полностью поддерживаю жесткий режим введения санкций против Беларуси и, Украине следует к нему присоединиться, даже в одностороннем порядке.
Александр Лукашенко заявил о перекрытии границы, сам до конца не понимая, что он имел в виду.
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Так чего же мы ждем?
Давайте перекрывать границу с нашей стороны, чтобы соседям не так страшно было. Хотя, прекрасно понятно, что вся эта суицидальная рефлексия Александра Лукашенко является ничем иным как следствием визита в Беларусь Николая Патрушева. Но, это отнюдь не оправдание для президента РБ, а как раз наоборот, повод насторожиться еще больше.
Ведь если Николай Патрушев побуждает Александра Лукашенко нести настолько несусветную чушь, все больше и больше погружая того в болото конфронтации с соседями и всем цивилизованным миром, то на что эта марионетка пойдет в следующий раз, в угоду своих кремлевских покровителей?