Це його головний принцип: політолог пояснив, що керує діями Лукашенка

Олександр Лукашенко останнім часом демонструє дедалі обережнішу поведінку щодо війни Росії проти України. Попри тісну залежність від Кремля, він намагається уникати кроків, які могли б загрожувати його власному становищу.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що головним принципом, який визначає дії Лукашенка, є інстинкт самозбереження. Саме це, ймовірно, пояснює зміни в риториці білоруського лідера та його спроби дистанціюватися від загрозливих рішень Москви.

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Чому Лукашенко змінює свою риторику

За словами Олега Лісного, Лукашенко завжди уважно реагує на загрози власній владі та безпеці. Саме тому він здатен швидко змінювати свою поведінку залежно від обставин і робити кроки, яких ще кілька років тому від нього було важко очікувати.

Політолог про виклики для Лукашенка: відео

Важливо! Ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по Україні, припинили роботу. За словами Володимира Зеленського, це сталося 22 червня, про що йому доповіли військове командування та розвідка. Водночас наразі невідомо, чи були ці системи демонтовані. Українська сторона продовжує стежити за ситуацією.

Раніше білоруський лідер відкрито підтримував Владіміра Путіна та фактично не приховував своєї близькості до Кремля. Однак зараз Лукашенко намагається переконати всіх, що не є агресором і не несе відповідальності за російську війну проти України.

Ще декілька років тому він розповідав, що є союзником агресора Володимира Путіна. А тепер розповідає, що це не так. Лукашенко вибачається перед президентом України за те, що говорив. Звісно, таким способом він не відривається від Москви, тому що дуже серйозно до неї прив'язаний. Але інстинкт виживання є домінує навіть у політичної тварини,

– сказав політолог.

Він також звернув увагу на те, що Росія змушена шукати додаткові джерела пального, і мова вже не про Білорусь. Це свідчить про ефективність українських ударів по російській логістиці та об'єктах, які забезпечують окупаційну армію ресурсами. Це дає практичний результат.

До слова, Білорусь дедалі більше опиняється під ризиком втягування у війну проти України через дії Росії, яка намагається посилити свій вплив на Мінськ. Експерти ISW вважають, що Кремль може використовувати політичний і військовий тиск на Олександра Лукашенка, щоб змусити його до глибшої участі у конфлікті.