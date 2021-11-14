Режим Лукашенка видав білоруським прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети. Це можна побачити на опублікованому в мережі відео, де на кадрах видно озброєних силовиків.

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Уряд Польщі звинуватив Лукашенка у тероризмі. Там кажуть, що загалом в Білорусі можуть перебувати до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС. І кількість мігрантів найближчим часом буде рости, адже, судячи з розкладу, на зимову навігацію понад 55 літаків будуть курсувати між Близьким Сходом та Мінськом щотижня.

Нині білоруські провладні ЗМІ рясніють інформацією, яка сильно нагадує російську пропаганду на тимчасово окупованих територіях України. Там вигадують історії про поляків-фашистів, які катують біженців, але чомусь не розповідають про наслідки міграційної кризи, яку спричинив режим Лукашенка.

Наприклад, польські ЗМІ пишуть про першу смерть у таборі мігрантів. За інформацією журналістів, помер 14-річний підліток. У хлопця нібито була застуда. Про це розповідають самі мігранти, натомість у Білорусі кажуть, що нічого такого не було.

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Екстрене засідання Рада безпеки ООН

Поки мігранти помирають у лісах через дії режиму Лукашенка, зібралась Рада безпеки ООН на екстрене засідання. В ООН заявили, що Рада безпеки обговорить ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Для цього скликають екстрене засідання, яке проходить за зачиненими дверима.

Водночас у Європарламенті депутат від Литви закликав ЄС посилити санкції проти Білорусі, а саме – від'єднати країну від міжнародної банківської системи SWIFT.

Самопроголошений президент вже відреагував на таку ідею. У відповідь він погрожує перекрити постачання газу. Якось це все дуже схоже на путінську методичку.

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Останній тиждень міграційна криза на території білорусько-польського кордону дуже активно загострюється. Кожного дня з'являються все більш моторошні новини і заяви з боку нашого північного сусіда.

Єдиний адекватний вихід з цієї кризи – це сценарій, за яким Лукашенко схаменеться та зупинить власну гібридну війну.

Судячи з загострення, цього не станеться. Ситуація 100% торкнеться України, адже ми перебуваємо у самому серці кризи. Нам залишається лише спостерігати і гідно відповідати на будь-яку агресію щодо України.