Лукашенко буде разом з Путіним в Гаазі, – депутат Європарламенту

Європарламент проголосував за резолюцію, що закликає розширити санкції не лише проти російської економіки, але й Білорусі. Зокрема мовиться і про відключення від системи SWIFT.

Про це повідомив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.

До слова Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

"Лукашенко не відіграє жодної самостійної ролі. На міжнародному трибуналі в Гаазі він буде сидіти в одному ряду з Путіним як за злочини проти України, так і за злочини проти білоруського народу", – сказав Андрюс Кубілюс.

Що відомо про резолюцію Європарламенту

На позачерговому засіданні Європарламент проголосував за резолюцію щодо вступу України в ЄС та засудження агресії Росії.

Документ, зокрема, закликає розширити санкції проти економіки Росії, а також оборонно-промислового комплексу. Санкції хочуть поширити і на Білорусь, яка підтримує російське вторгнення в Україну.

Євродепутати закликають, зокрема:

обмежити імпорт найбільш важливих російських експортних товарів, включаючи нафту і газ;

заборонити нові інвестиції ЄС в Росію, а також нові російські інвестиції в ЄС;

заблокувати всі російські банки в європейській фінансовій системі, відключити Росію та Білорусь від системи SWIFT.

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