Найближчим часом Білорусь розпочне з Росією перемовини щодо рефінансування у 2020 році боргу в 1 мільярд доларів. Про це домовилися президенти країн – Олександр Лукашенко та Володимир Путін.

Росія рефінансує білоруський борг: що відомо

Відповідну заяву зробив Лукашенко під час наради в Мінську. Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

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Ми домовились з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр здійснив переговори з Михайлом Мішустиним (прем'єр-міністр Росії – 24 канал) щодо рефінансування,

– заявив білоруський президент.

За його словами, мовиться про рефінансування в 2020 році 1 мільярда боргу перед Російською Федерацією.

"Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде гарним підкріплення нашої національної валюти", – зауважив він.

Коментуючи ситуацію з білоруським рублем, Лукашенко запевнив, що у Білорусі ще не почали по-справжньому використовувати золотовалютні резерви. Крім того, в країні очікують значні валютні надходження від експорту.

"Тому немає такої катастрофи. Так, в якихось обмінниках колись може не вистачати готівки. Але це завжди буває, якщо підвищений попит. Маємо плаваючий курс: якщо попит є великим, значить дорожче буде цей долар або євро, попит менший – отже, буде дешевше коштувати. Ми, вчепившись руками, не стримуємо курс рубля", – підкреслив він.

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Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата. Крім того, Євросоюз має намір запровадити санкції щодо окремих білоруських чиновників.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.