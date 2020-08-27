Лукашенко домовився з Путіним про рефінансування 1 мільярда доларів боргу
Найближчим часом Білорусь розпочне з Росією перемовини щодо рефінансування у 2020 році боргу в 1 мільярд доларів. Про це домовилися президенти країн – Олександр Лукашенко та Володимир Путін.
Росія рефінансує білоруський борг: що відомо
Відповідну заяву зробив Лукашенко під час наради в Мінську. Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БелТА.
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Ми домовились з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр здійснив переговори з Михайлом Мішустиним (прем'єр-міністр Росії – 24 канал) щодо рефінансування,
– заявив білоруський президент.
За його словами, мовиться про рефінансування в 2020 році 1 мільярда боргу перед Російською Федерацією.
"Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде гарним підкріплення нашої національної валюти", – зауважив він.
Коментуючи ситуацію з білоруським рублем, Лукашенко запевнив, що у Білорусі ще не почали по-справжньому використовувати золотовалютні резерви. Крім того, в країні очікують значні валютні надходження від експорту.
"Тому немає такої катастрофи. Так, в якихось обмінниках колись може не вистачати готівки. Але це завжди буває, якщо підвищений попит. Маємо плаваючий курс: якщо попит є великим, значить дорожче буде цей долар або євро, попит менший – отже, буде дешевше коштувати. Ми, вчепившись руками, не стримуємо курс рубля", – підкреслив він.
До теми Білоруський рубль обвалився: біля обмінників натовпи людей, які скуповують долари
- В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.
- Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.
- Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата. Крім того, Євросоюз має намір запровадити санкції щодо окремих білоруських чиновників.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.