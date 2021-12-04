Визнав частиною Росії: Лукашенко домовився з Путіним, що приїде у Крим

Олександр Лукашенко заявив, що Крим нібито де-факто і де-юре став російським після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками "кримського референдуму". Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову.

Крім того, Лукашенко також підкреслив, що має намір відвідати окупований Крим і щодо цього є домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним. Почати таку поїздку він хотів би з відвідин Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено.

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Олександр Лукашенко заявив, що його приїзд до Криму означатиме "визнання півострова частиною Росії". Диктатор стверджує, що має цілковите право на відвідування окупованого Криму, "під чиїм би він там протекторатом, керівництвом і чий би не був Крим. Це і мій Крим", – сказав він.

У МЗС відреагували на заяву диктатора

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви Олександра Лукашенка щодо Криму. У цей час український очільник МЗС перебував у Ризі на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруських відносинах. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

Туристи у Криму

До кінця 2021 року в Криму відпочинуть 9 мільйонів туристів. Такі цифри оприлюднила окупаційна влада Криму, яку призначив Кремль. Зауважимо, що стільки відпочивальників на півострові не бувало навіть у радянські часи. Незалежні експерти туристичної галузі стверджують, що ця статистика не має нічого спільного з реальністю.

Водночас людей на півострові цьогоріч було більше, ніж у попередні роки. Причини – закриті через COVID-19 кордони та більш жорсткі обмеження навіть у сусідньому Краснодарському краї Росії.

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