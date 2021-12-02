Лукашенко допустив дострокові президентські вибори в Білорусі, але є умова

Олександр Лукашенко не виключає, що наступні президентські вибори в Білорусі пройдуть достроково. Втім, за його словами, це може статися лише після оновлення конституції.

Про це самопроголошений президент Білорусі розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову. Він заявив, що після ухвалення змін до конституції пройдуть вибори до усіх органів влади.

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Лукашенко висловився про вибори

Як уточнив Лукашенко, мовиться про президентські та парламентські вибори, а також про голосування за делегатів Всебілоруських зборів. "Нам до президентських ще 4 роки. Вони можуть максимум відбутися у строк. Але, можливо, будуть і дострокові", – зазначив політик.

На підставі того, якщо президент так вирішить. Або у перехідних положеннях в конституції буде закріплено інші терміни виборів,

– додав він.

Самопроголошений президент почав працювати над новою конституцією Білорусі навесні 2021 року. Він каже, що документ буде "сучаснішим". Втім, аналітики стверджують, що Лукашенко всього лиш готує казахський сценарій, коли глава держави формально покидає посаду, але зберігає вплив на всю систему влади.

Чи балотуватиметься Лукашенко знову

Коли Лукашенка запитали, чи піде він на наступні президентські вибори, той витримав майже 10-секундну "театральну паузу". Після цього розвів руками й відповів, що не знає. При цьому, запевнив, що не тримає інтригу, а справді ще нібито не визначився. Мовляв, його рішення залежатиме насамперед від ситуації в країні.

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Кисельов також поцікавився, як Лукашенко хоче увійти в історію. "Я про це не думаю, чесно. Я клянусь. Тому що не збираюсь йти від тої великої політики, яка сьогодні у нас перед очима. На жаль, тяжкі часи", – побідкався самопроголошений президент Білорусі.