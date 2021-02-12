Лукашенко фактично порвав відносини із Заходом, – журналіст з Білорусі

Олександр Лукашенко шукає усі можливі шляхи для того, аби його визнали легітимним президентом. Однак народ з результатами виборів не погодився, а позиція України та ЄС – це солідарність на адресу білоруського суспільства, а не режиму.

Таку думку висловив кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський. Водночас він додав, що наразі самопроголошений президент Білорусі "став по один бік барикад" із президентом Росії.

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"Лукашенко зараз експлуатує те, що Путін став дуже агресивним щодо Заходу і готовий навіть порвати з ним відносини, а Лукашенко ці відносини вже фактично порвав", – сказав Калиновський.

Для чого провели Всебілоруські збори

За словами кореспондента, Лукашенко був змушений проводити передвиборчу полеміку на Всебілоруських народних зборах саме через спробу легітимізувати себе як президента. Калиновський додав, що Лукашенко 4 години виступав і доводив, що опозиція програла.

Під моральним тиском з боку Кремля він (Лукашенко – 24 канал) погоджується на реформу конституції, те, що нещодавно зробив в Росії Путін,

– сказав журналіст.

Проте він додав, що зміни у конституції Білорусі можуть бути незначними, однак Білорусь може більше прив'язатись до Росії і відмовитися від конституційного статусу нейтральності.

"Ці збори мали проросійський вигляд і були значною мірою звернуті до одного глядача у Росії, до Володимира Путіна", – заявив кореспондент "Радіо Свободи".

Президентські вибори в Білорусі: коротко

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести. Громадяни країни мітингують проти фальсифікації результатів на виборах президента.

За підрахунком опозиції, вибори виграла головна конкурентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська. Проте ЦВК оголосила переможцем Лукашенка.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 11 – 12 лютого скликав Всебілоруські народні збори. Він висловлював пропозиції щодо змін до конституції країни, говорив про план передачі влади, а також – звинувачував Захід у "розгойдуванні" ситуації в Білорусі.