Треба мати своє, – Лукашенко хоче озброїти білорусів на випадок війни

Самопроголошений президет Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що необхідно мати власне виробництво стрілецької зброї. Пояснив це тим, що у разі війни усім треба буде захиститися.

Про це мовилось, коли обговорювали перспективи розвитку військово-промислового комплексу. Лукашенко запевнив, що білорусів треба забезпечити зброєю на випадок війни.

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За словами самопроголошеного президента, Білорусь не збирається когось перемагати, а просто повинна бути готовою завдати збитку противнику.

"Без своєї стрілецької зброї, якщо, не дай Бог, якийсь конфлікт, війна… Кожна сім'я та територіальні органи повинні бути озброєні всім комплексом стрілецької зброї. Тоді ворог, противник буде розуміти, що з нами краще не зв'язуватися", – запевнив Лукашенко.

Лукашенко радить брати приклад з Росії

Самопроголошений президент не хоче "сподіватися на заморського дядька", а тому радить виробляти зброю у Білорусі.

Треба мати своє,

– наголосив він.

Лукашенко зазначив, що у цьому може бути корисний досвід Росії. "Близька нам країна, з якою ми розробляємо, виробляємо зброю – Росія. Вона абсолютно не проти, щоб ми за їхніми технологіями розгортали виробництво", – підсумував Лукашенко.