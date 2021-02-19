Лукашенко задумав розвивати в Білорусі "хороший націоналізм"

Олександр Лукашенко заявив, що хоче розвивати в країні "хороший націоналізм". Самопроголошений президент вважає, що для цього слід берегти традиції, які відрізняють білорусів від інших народів, зокрема росіян.

Про це він заявив 19 лютого, спілкуючись з артистами Купалівського театру.

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Як Лукашенко розвиватиме патріотизм

Я вважаю, що націоналізм – це не балаканина на мові (білоруській – 24 канал). Це робити те, що залишиться в пам'яті. Я завжди прагну до того, щоб у нас були певні традиції,

– заявив політик.

Артистів театру він назвав прикладом такої "доброї традиції, навіть символу народу".

Лукашенко вважає, що завжди треба створювати те, що відрізняє один народ від іншого. "І в цьому буде хороший націоналізм, за що мене в Росії іноді критикують і дорікають. Але я кажу: я ж президент Білорусі", – пояснив самопроголошений лідер.

Він також додав, що "при всій любові до росіян", він все ж "робитиме все, що треба білорусам".

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Важливість традицій

Серед інших хороших традицій Білорусі Лукашенко назвав щорічне звернення президента з посланням до парламенту і народу, а також Всебілоруські народні збори, які проходить раз у 5 років.

Ще одне багатство білоруського народу, переконаний Лукашенко, полягає у знанні 2 мов – російської та білоруської, від чого "не можна відмовлятися".