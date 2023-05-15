"Нічого надзвичайного": у держдумі Росії підтвердили повідомлення про хворобу Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко і справді захворів. Щоправда, це підтвердили не у мінську, а в Москві.

Відповідну заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін. Його слова цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі: ЗМІ пишуть про серйозну хворобу

Що у Москві кажуть про стан здоров'я Лукашенка

Затулін запевнив, що Лукашенко не хворий на COVID-19. Ба більше, за його словами, нібито нічого серйозного з диктатором не трапилося.

Там нічого такого надприродного немає, це не COVID. Просто людина захворіла. Напевно (Лукашенко – 24 Канал), потребує певного відпочинку,

– сказав Затулін.

Цікаво, що про стан здоров'я самопроголошеного президента говорять не у Мінську, не у пресслужбі Лукашенка, а у Держдумі Росії.

Усе може бути набагато гірше

9 травня Алєксандр Лукашенко вперше за роки своєї диктатури не виголошував промови на честь Дня перемоги. Замість нього це робив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

14 травня Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі. Замість нього на заходи навідався прем'єр-міністр.

Низка видань з посиланням на власні джерела повідомили, що у Лукашенка може бути серйозна хвороба, оскільки до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали професори з Москви, зокрема з центру імені Бакулєва. Ба більше, за даними білоруських ЗМІ, існує й версія про вірус, який нібито вразив політика разом із його оточенням. Адже як заявив співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка, нібито "ще кілька людей з оточення захворіли та впали з ніг".