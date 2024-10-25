Лукашенко планує відвідати окупований Крим: президент Білорусі заявив про співпрацю з окупантами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий відвідати окупований Росією Крим. Попри це, він наголосив, що поки розмірковує над цим.

Про це білоруський президент заявив у інтерв'ю пропагандистським журналістам.

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Готовність відвідати Крим

За словами Лукашенка, він готовий відвідати окупований півострів тоді, коли це буде необхідно.

Якщо потрібно буде, я поїду. Я людина рішуча. Але яка необхідність у мене була їхати туди вчора чи сьогодні? Свою позицію я висловив ще на початку: де-факто Крим – російський, де-юре – ні,

– сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі також звернув увагу на те, що статус Криму був визначений односторонньо, без погодження з міжнародною спільнотою, яка досі не визнає півострів частиною Росії. Попри це, він все ж підтвердив активну співпрацю Білорусі з окупаційною владою Криму після 2014 року.

Підтримка окупованих територій

Лукашенко додав, що у разі свого візиту до Криму, планує запросити представників ЗМІ.

У своєму коментарі він також фактично визнав та підтримав окупаційні адміністрації та незаконні збройні формування на окупованих територіях. Адже окрім Криму, планує надати підтримку іншим захопленим Росією регіонам, зокрема, Донбасу та так званій "Новоросії", що сприятиме підтримці незаконних режимів і порушень суверенітету України.