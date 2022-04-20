Лукашенко може зайняти місце Януковича, – Павло Казарін

Росія буде робити все, щоб Україна залишалась для пересічних громадян ворогом, аж поки там не зміниться режим. Натомість позиція Білорусі – досі незрозуміла.

Про це в ефірі 24 каналу заявив блогер та журналіст Павло Казарін.

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"Можливо, у Білорусі за кілька років Олександр Лукашенко буде скинутий і він посяде в історії сучасної Білорусі приблизно таку ж роль, як в українській історії отримав Віктор Янукович", – припустив журналіст.

За його словами, у такому випадку Білорусь вважатиме себе країною, яка була окупованою під час війни Росії проти України.

Втім, як зазначив Казарін, ймовірний також інший сценарій. Якщо режим Лукашенка переможе, Білорусь перетвориться на щось на кшталт Саратовської області.

Ми не знаємо, кого білоруси через 10 – 20 років будуть вважати героями: тих, хто воює на боці України чи Лукашенка і його прибічників, які зараз допомагають Росії,

– підкреслив блогер.

Він наголосив, що зараз українці пишуть не лише історію власної країни. Від цього залежить і Білорусь: чи буде вона продовжувати існувати залежно від Росії, чи перетвориться на національну державу.

Казарін пояснив, чому Лукашенко може зайняти місце Янукович: дивіться відео