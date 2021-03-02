Лукашенко не виключив можливість розміщення військових літаків Росії в Білорусі

Олександр Лукашенко не проти розміщення на території Білорусі російських військових літаків. Самопроголошений президент Білорусі хоче, аби судна використовували як російські, так і білоруські військові.

Водночас Лукашенко зазначив, що у 2014 році під час проведення Чемпіонату світу з хокею – російські літаки перебували в Білорусі для спільного чергування. Він переконаний, що відповідний досвід можна використовувати надалі.

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"Дайте нам ці літаки, але на них, як тоді, повинні літати росіяни та білоруси разом", – заявив Лукашенко під час наради щодо білорусько-російського партнерства у військовій сфері.

Лукашенко обговорював питання щодо літаків з Путіним

Нещодавно, за словами самопроголошеного президента Білорусі, на його переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним – питання розміщення російських військових літаків на території країни було "найбільш розлогим".

Відторгнення у президента Росії я не знайшов,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що у випадку розміщення відповідних літаків на базах Білорусі – "треба просити до них й озброєння".