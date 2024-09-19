Лукашенко "готовий співпрацювати з Україною": ЦПД пояснили скандальну заяву диктатора

Алєксандр Лукашенко зустрівся із ватажком "ДНР" Пушиліним. Під час зустрічі він заявив: готовий співпрацювати з Україною, але цинічно прирівняв нашу державу до невизнаного утворення "ДНР". У Центрі протидії дезінформації вважають, що Лукашенко підігрує Кремлю.

"Ми готові співпрацювати й з Україною на тих же засадах, що і з Донецькою республікою", – заявив диктатор. Цікаво, що це вже його третя зустріч з бойовиком "ДНР". Центр протидії дезінформації (ЦПД РНБО) виклав повідомлення, де пояснює: така заява – частина власної політичної гри Лукашенка.

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ЦПД про заяву Лукашенка щодо співпраці з Україною

Подібні заяви в умовах, коли Білорусь залишається союзницею держави-агресорки Росії, є частиною кремлівської пропагандистської стратегії щодо легітимізації окупованих територій України. Лукашенко намагається надати політичну підтримку російській квазіреспубліці, порівнюючи її з офіційними державами. Сигналізуючи про підтримку політичних проєктів Кремля на ТОТ, він намагається вчергове продемонструвати свою лояльність Путіну,

– впевнені там.

У ЦПД зауважили: Лукашенко приміряє на себе роль "медіатора", вибудовуючи образ лідера, який нібито прагне миру.

І виклали скриншоти з пропагандистських каналів, де червоною ниткою проходить думка: на Заході не люблять "бацьку" і переконані, що він щось задумів, а він просто допомагає людям. Щоправда, на роль простих людей запропоновано міфічний народ Донбасу, а Пушиліна чомусь названо "величезним другом Білорусі". Путінські посіпаки сподіваються, що "Україна повернеться в лоно слов'янства", мовляв, буде співпраця на засадах "взаємоповаги, добросусідства, дружби". Але очевидно, що мова про дружбу з примусу.

Важливо! Білоруська опозиція розвінчала міф про миролюбність Лукашенка, адже він своїми діями ставить хрест на будь-якій дружбі". Пушилін приїхав не просто так: 20 вересня він ознайомиться з білоруським ВПК на КБ "Радар", зокрема, з РЕБами та наземними локаторами. А це означає, що військові підприємства Мінська стають реальними цілями для України.