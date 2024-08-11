Міг отримати якийсь "пряник" від Кремля: що стоїть за новою заявою Лукашенка щодо України

На тлі "прориву" кордону у Курській області Росії самопроголошений президент Білорусь Алєксандр Лукашенко зробив низку абсурдних заяв. Зокрема, щодо протидії ймовірній провокації Збройних Сил України на білоруській території.

У розмові з 24 Каналом керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав, що заяви білоруського узурпатора можуть бути результатом домовленостей з Кремлем. Зазначимо, що міноборони Білорусі перекидає військову техніку до українського кордону.

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"Можливо, Лукашенко отримав якийсь "пряник" для того, щоб робити таку заяву. Він нічого просто так робити не буде. Іншим фактором щодо такої заяви може бути Китай", – мовив Клочок.

Чи допоможуть війська ОДКБ владнати ситуацію

Речниця російського МЗС Марія Захарова у паніці пригрозила, що Кремль звернеться до світової спільноти. Втім, багаторічна політика Владіміра Путіна призвела до того, що Росію мало хто підтримує, чи взагалі вірить їй.

Проте варто враховувати фактор Організації договору про колективну безпеку. Поготів Алєксандр Лукашенко після того, як розпочалася операція у Курській області, спілкувався з очільниками міністерства внутрішніх справ країн ОДКБ у Мінську. Самопроголошений президент Білорусі закликав членів ОДКБ допомогти країні-агресору.

Був один факт використання військ ОДКБ у Казахстані. Коли там були заворушення, то президент Касим-Жомарт Токаєв попросив ввести війська. Але вони не були причетні до стабілізації ситуації,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він наголосив, що ОДКБ не стало аналогом НАТО. До того ж коли питання стосується війни Росії проти України, то члени ОДКБ обережно себе поводять.

Також Лукашенко наголосив, що у жодному разі не хоче поставити під сумніви співробітництво країн-учасниць ОДКБ із США. Тому що країни Центральної Азії, зокрема Казахстан, Вірменія, активно співпрацюють зі Сполученими Штатами. Навіть проводять спільні військові навчання.

"Ми це вже пройшли на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ці країни зрозуміли, що вони можуть не долучатися до війни проти України на боці Владіміра Путіна і їм за це нічого не буде", – додав Клочок.