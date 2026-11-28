Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився перевірити готовність так званого "народного ополчення". Зокрема добровольцям в Гродненській області, яка межує з Литвою, видали автомати АК-74 та організували стрільби.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Що відомо про навчання в Білорусі?

В програмі зборів передбачено стрільби, навчання з тактичної медицини та відпрацювання тактичних дій. Відомо, що в одній з областей також проводять навчання з безпілотниками.

Заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Андрій Горбатенко розповідає, що "народне ополчення" є одним з елементів безпеки Білорусі. Їхнє головне завдання – буцімто стежити за внутрішнім порядком в разі воєнного стану у своїх регіонах.

Відомо, що навчання "ополчення" збираються провести і у Вітебській області, яка розташована поруч з Литвою та Латвією. До того ж Лукашенко підписав указ, за яким такі збори будуть щорічними. На їхній період добровольці матимуть статус військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко поставив під сумнів аргумент Путіна, що Україна нібито має належати Росії через історичне минуле. Він навів приклад, що коли на території РФ були монголи і спитався, чи в цьому разі Росія має віддати свою землю Монголії. При цьому Білорусь продовжує допомагати РФ у війні проти України.