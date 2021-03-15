Лукашенко почав роботу над новою білоруською конституцією

Олександр Лукашенко зустрівся 15 березня з членами комісії, яка працює над новою конституцією. Самопроголошений президент наголосив, що діяльність комісії має бути гласною та відкритою.

Лукашенко зазначив, що доступність роботи членів комісії для ініціатив людей – це питання довіри суспільства до її результату.

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Лукашенко про підготовку нової конституції

Діяльність конституційної комісії повинна носити голосний і відкритий характер,

– наголосив самопроголошений президент.

Він нагадав, що багато пропозицій щодо зміни конституції вже надійшли під час громадського обговорення на діалогових майданчиках, а також по парламентській лінії та при підготовці VI Всебілоруського народного зібрання.

"Тому головне завдання конституційної комісії – організувати широке обговорення запропонованих коригувань основного закону", – додав Лукашенко.

Чинна конституція не вичерпала себе

Водночас політик наголосив, що чинна конституція себе не вичерпала. "З нею ми сформувалися як суверенна, правова, незалежне, соціальна держава, і через понад 25 років цей документ абсолютно актуальний", – впевнений він.

При коригуванні конституції, переконаний Лукашенко слід враховувати міжнародний досвід, однак акцент треба робити на національних інтересах, а також політичних та правових традиціях.