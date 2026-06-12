Лукашенко готується подавляти масові протести: що їх може спровокувати

Лукашенко цілеспрямовано нарощує військовий потенціал Білорусі – зокрема через залучення іноземних контрактників. Внутрішні війська озброюють не лише для бойових дій, а й для участі в придушенні протестів.

Заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, що якщо Білорусь увійде в гарячу фазу війни, Лукашенко готовий використати російських силовиків для розправи над власним населенням.

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Навіщо Лукашенко озброює спецпідрозділи по всій Білорусі?

Білорусь втратила близько мільйона людей через еміграцію – переважно молодь, яка могла б служити в армії. Щоб наростити чисельність збройних сил і перевести щонайменше половину на контрактну основу, Лукашенко змушений залучати іноземних громадян. Внутрішні війська при цьому також посилюються і підпорядковані проросійському командуванню.

Внутрішніми військами командує генерал Микола Карпенков – найбільш проросійський генерал у системі МВС Білорусі. У кабінетах його підрозділу висіли російські триколори – сховали лише після зачисток КДБ. Він постійно буває в Москві, має там зв’язки в РПЦ. Чому Лукашенко так багато інвестує в цього генерала – для мене велике питання,

– сказав Латушко.

До того ж Лукашенко створив 13 боєздатних спецпідрозділів у всіх великих містах країни – озброєних БТРами та протитанковою зброєю. Це не звичайна поліцейська сила: їх регулярно тренують і готують до придушення протестів, які можуть спалахнути, якщо Білорусь увійде в гарячу фазу війни. Адже, за оцінками експертів, 80% білорусів виступають проти будь-якої участі у ній.

У 2020 році російські силовики, відряджені до Білорусі, виявилися жорстокішими за місцевих – саме вони, за свідченнями очевидців, найбрутальніше катували протестувальників.

"Лукашенко засвоїв цей урок: якщо після входу Білорусі у війну спалахнуть протести, він знову робитиме ставку на росіян у складі внутрішніх військ – як на тих, хто придушуватиме власних громадян без зайвих вагань", – наголосив Латушко.

Зверніть увагу! Під час візиту в Гродно Лукашенко заявив, що не планує відправляти білоруських військових на війну в Україну. Диктатор назвав Росію союзницею, проте підкреслив, що не має наміру перетворювати білорусів на "м’ясний фарш" заради виконання чужої волі.

Навіщо Білорусь залучає іноземців до армії: дивіться у відео

Що ще відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю?

Речник Держприкордонслужби України Демченко наголосив на необхідності системного посилення обороноздатності північних рубежів. Попри те, що ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, і ударних угрупувань російських військ там не зафіксовано, Україна не має права ігнорувати ризики.

Військове керівництво орієнтується на підготовку до найгірших сценаріїв, враховуючи потенційну можливість провокацій або повторення наступу на Київ та західні регіони, аналогічно подіям 2022 року. За словами Демченка, головним фактором ризику залишається безперервний політичний та військовий тиск Кремля на Мінськ.